Trail des Anglais: Les coureurs ont rendez-vous ce dimanche

Ilop sport organise pour la 8ème année consécutive le Trail des Anglais, une course de 26 km pour 1500 mètres de dénivelé positif.



Le départ sera donné au Port (stade Nelson Mandela) ce dimanche matin à 5h30 pour une arrivée à Saint-Denis (la redoute) estimée entre 9h30 et 12h30. Les coureurs seront passés e par le Chemin des Anglais et le Colorado.



"Ce trail est réservé aux personnes entraînées et en bonne condition physique", précise l’organisation. Il se déroule en une seule étape.



Ci-dessous la liste non-exhaustive des favoris selon Ilop Sport :