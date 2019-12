Partager le sport et la culture.

Les résultats

Le trail de Villèle « courir en liberté », soutenu par le conseil départemental, dans le cadre de l'année commémorative des 170 ans de l’abolition de l’esclavage, a été remporté par Eddy Narayanin.Le tracé de 21,5 km s’inscrit dans une valorisation historique de sites patrimoniaux, naturels et culturels : débarcadère, cimetière marin, la savane, moulin kader.L'arrivée s'est déroulée au musée de Villèle, en présence notamment du Président du Département.Près de 400 coureurs ont participé à cette course.Eddy Narayanin a terminé la course en 1h51 devant Stéphane Odules et Julien Hoareau arrivés ensemble en 1h52'02.Chez les féminines, Jennifer Sauvage l'a emporté en 2h21 devant Agathe Rémy en 2h24 et Louise Classeau en 2h25.