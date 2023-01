A la Une .. Trail Tangue : la surprise Fernandes

Après la TransVolcano 66 km & 39 km, le trail Tangue 22 km avec plus de 645 donnait le coup d’envoi de cette troisième course du début de l’année sur le plateau de La Plaine des Cafres. Marc Fernandes s’impose en 02:03. Chez les femmes, Marion Zaradzki signe une belle 21ème place scratch et 1ère féminines. Par N.P - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 10:14

Après une belle cinquième place sur le Duathlon de la 0-3000, Marc Fernandes a surpris le public ébahi de voir sortir du brouillard à mi-parcours au Piton Textor (PK 12) un visage inconnu. « J’étais très concentré tout au long du parcours et très motivé pour arriver une nouvelle fois en tête. Cette victoire me donne plus envie de revenir sur ce format de trails. Je suis impatient » confie Marc Fernandes, au champ de foire, heureux de larguer ses poursuivants.



L’athlète multidisciplinaires aussi à l’aise sur la piste, en natation et en course à pied à l’habitude des tableaux d’honneur.



Le lillois, Kinésithérapeute a fait un saut de puce pour quelques mois à l’Ile de La Réunion.



« Pour ce qui est de la course du Tangue, je ne savais pas trop comment j'allais me débrouiller sur ce genre d'épreuve, je ne fais jamais de trail, plutôt de la route (10km) en métropole. Mais j'adore ça! Le fait d'être là depuis deux mois, d'enchainer les randonnées et des sorties vélo m'ont permis d'être plus en forme. J'ai pris la tête dès le début pour tenter de creuser l'écart dans la montée. Je ne descends pas comme les cabris d'ici » narre le pistard, à l’aise sur un 10 km qui avoisinent les 30 minutes. Qu’on se le dise.



Toutefois son domaine demeure le triathlon, où Marc enchaînera avec les longues distances (Frenchman, challenge Cagnes sur mer, Gérardmer XL).



A ses trousses Vincent Lebon, le petit merle péi, fils de Guy-Noël, n’avait qu’une seule envie, en découdre sur ce terrain qu’il affectionne. Terre d’une victoire de Guy-Noël en 2022.



Son inscription s’est faite au matin même de la course, le temps de s’échauffer, l’étudiant en Staps était prêt. « Je voulais trouver du plaisir ici, parce que c’est là que fut la première victoire de mon père de sa carrière en 2007. J’ai échoué pour 1’ 20, dommage ça aurait été formidable. Dans ce type de course il faut être rapide dès le départ et ne pas se laisser distancer. Après une période d’observation j’ai décidé de rentrer dans l’action et mettre de l’intensité à la cadence » souligne Vincent.



Après une courte pause au ravito du Piton Textor, Vincent accélère dans la descente, là où il retrouve ses sensations pour fondre 1’20 aux trousses de Marc Fernandez, à quelques encablures. « Je me devais de rester concentrer en descente afin d’éviter les chutes mais il faut savoir prendre des risques, ça a payé en quelques sortes ! » conclut Vincent. Objectif 2023, le Trail volcan en mai, et la Course de l’Ail en octobre.



Marion Zaradzki en toute beauté



La troisième place fut décernée à Sébastien Bilocq, très fier de son résultat : « Je m’entraine pour faire des formats courts, aujourd’hui ça allait bien, je ne suis pas très fort en descente c’est pour cela que j’ai perdu une place . On est obligé de partir vite dès le début de la course, j’ai couru longtemps avec Vincent, Marc Fernandes avait déjà pris la poudre d’escampette. On se retrouve sur la Zembrokal avec des copains, » ponctue Sébastien.



Allongé sur la pelouse du stade, Sébastien Champion est tout fier de sa cinquième place, « Une belle reprise pour moi, avec du plaisir avant tout, je suis un peu diesel au départ, un peu en retrait, je suis revenu en descente. Je courre à la sensation, je suis venu ici pour décrasser le moteur, je retrouve mes sensations de la vitesse », précise Sébastien, qu’on verra au Championnat de Cross de la Plaine des Palmistes, et au Trail de l’Eden.



Chez les féminines, c’est la licenciée du COSPI Marion Zaradzki qui remporte la course. Une 1ère place sur la course de l’ail (2022), et sur la Cimasarun (2022), la traileuse du Cospi confirme sa progression en l’emportant sur le Trail tangue en 02 :32 avec une 21ème place au scratch. Elle devance Johanne Bergues et Julie Danjou.



Texte et photos Gil. Victoire/Anakaopress



Classement Hommes :

1er Marc Fernandes 02 :03 :12

2ème Vincent Lebon 02 :04 :32

3ème Sébastien Bilocq 02 :06 :02



Classement Femmes

1ère Marion Zaradzki 02 :32 :52

2ème Joanne Bergues 02 :45 :46

3ème Julie Danjou 02 :51 :44



Retrouvez tous les résultats sur :

https://www.sportpro.re/resultats/