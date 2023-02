A la Une . Tragédie familiale dans l'Aisne : Huit morts, dont sept enfants, dans un incendie

Dans la nuit de dimanche à lundi, une famille composée de sept enfants et de leur mère a perdu la vie dans un incendie qui a dévasté sa maison à Charly-sur-Marne dans l’Aisne. Le père de la famille, grièvement brûlé, a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital. Les causes du sinistre sont encore à déterminer. Par GD - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 11:10

Un incendie dévastateur s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi dans la ville de Charly-sur-Marne dans l’Aisne, à environ 80 km à l'est de Paris. Huit personnes ont perdu la vie dans ce tragique accident, une mère et sept enfants âgés de 2 à 14 ans. La gendarmerie a confirmé que les enfants et leur mère dormaient au deuxième étage de leur maison de ville lorsque le feu s'est déclaré.



Le père de la famille, grièvement brûlé, a été extrait de la maison en flammes et transféré à l'hôpital de Château-Thierry. L'alerte a été donnée par des voisins qui ont appelé les secours à 0h52. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu, qui a été éteint en début de matinée.



Quatre des enfants étaient issus d'une première union de la mère, selon la gendarmerie. Les services judiciaires sont actuellement sur place pour tenter de déterminer les causes de l'incendie. Une enquête a été ouverte par le parquet.