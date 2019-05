Trafic stupéfiants: La décision sera rendue le 21 juin

Ce vendredi, cinq jeunes comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour trafic de stupéfiants dans l'Est, plus spécifiquement de cocaïne de MDMA, de résine de cannabis et d'ecstasy. Un trafic dont les faits remontent à trois ans.



Or à la barre hier, les avocats se sont étonnés de voir défiler des clients, qui ne sont en réalité pas les principaux accusés de l'affaire en 2016. C'est pourquoi, certains ont ainsi demandé la nullité de la procédure.



Au départ il s'agissait d'un "groupe d'amis gravitant dans le monde des affaires et des médias qui était au cœur du dossier", confie le JIR. Un dossier qui avait également débuté dans l'Ouest, à Saint-Gilles, avant de se délocaliser dans l'Est.



Les noms des différents premiers suspects ont été annoncés à la barre. Mathieu Law Shun, considéré comme l'un des premiers fournisseurs, aurait en réalité un casier vierge.



Le Parquet a requis des peines allant de 2 à 4 ans d'emprisonnement, ainsi que des amendes allant de 2 000 à 20 000 euros, ainsi que la confiscation des véhicules. Les avocats sont étonnés de ces lourdes réquisitions prononcées.



L'affaire a été mise en délibéré et la décision devra être rendue le 21 juin prochain.