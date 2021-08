A la Une . Trafic international de stupéfiants: le fugitif belge vivant à Mayotte passera-t-il entre les mailles du filet?

Un trafiquant belge qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen devrait être remis aux autorités judiciaires de son pays. Il avait pris la fuite à Mayotte pour échapper à son sort. Par IS - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 17:07





Puis, celle d'Ellie Dussaud, avec comme point commun avec son compatriote la fuite et l'exil à Mayotte. Ce dernier était également recherché dans une histoire de trafic de stupéfiants en go-fast entre la région de Namur en Belgique et la région parisienne.



L'homme est soupçonné d'avoir participé à un trafic entre les deux pays et d'avoir transporté d'importantes quantités de cannabis. Le réseau qualifié par le parquet belge "d'organisation criminelle" avait été démantelé en mai 2021. Un coup de filet où arrestations et perquisitions s'étaient enchaînées. Cinq suspects manquaient à l'appel dont Elie Dussaud. Tous avaient fait l'objet de mandats d'arrêt européens.



270 000 euros payés cash pour acheter une Porsche



Le 6 août dernier,



"Il est marié à une Mahoraise. Il suffit que la juge belge le convoque pour qu'il se rende en Belgique", a plaidé son avocat, Me Morgan Pouly. La robe noire avait ajouté que les mesures de coercition étaient "disproportionnées". Le parquet général n'avait alors pas manqué d'évoquer le fond du dossier et notamment la Porsche de 269.000 euros achetée cash par le suspect.



