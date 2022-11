Trafic de zamal organisé par un détenu : Deux complices écopent d'une peine de prison ferme

Le communiqué de la procureure de Saint-Pierre :



Une enquête préliminaire, ouverte en juillet 2022, et confiée à la Section de Recherches de SAINT-DENIS, a permis de démontrer l'existence d'un trafic international de stupéfiants depuis l'île de la Réunion et à destination de l'île Maurice, organisé par un détenu du centre de détention du Port.



Il apparaissait que ce dernier, incarcéré depuis juin 2022 à la suite d'une tentative d'exportation de plus de 140 kilos de cannabis, poursuivait son trafic depuis la détention avec la complicité de son frère et de membres de son entourage amical et familial.



Les investigations et interpellations permettaient de confirmer qu'une centaine de kilos avait été exportée à l'île Maurice depuis un lieu de stockage situé à ST PAUL après avoir été notamment acheminée depuis les hauts de ST LOUIS.



Sept personnes étaient présentés au parquet de St Pierre ce jour:



– les quatre plus impliqués sont passés en comparution immédiate, l'affaire a été renvoyée au 12 décembre 2022 et deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente du procès;

– trois autres personnes ont été déférées en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable) et écopaient de peines d'emprisonnement allant de 8 à 10 mois et pour le plus jeune âgé de 18 ans, d'un travail d'intérêt général.