Trafic de zamal en famille: 2 frères accusés sur 3 vont en prison

4 hommes dont 3 frères étaient jugés pour trafic de stupéfiants. Ils faisaient notamment pousser du zamal en intérieur mais aussi à l'air libre à Mafate. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 15:19 | Lu 3718 fois





3 frères et leur dalon condamnés



Yoann, considéré comme la tête du réseau, voit son sursis de 6 mois pour une affaire précédente révoqué et à quoi s'ajoute 3 ans de plus derrière les barreaux.



Son frère, Idriss, l'expert en culture et en production, écope lui de 2 ans de prison. Le troisième membre de la fratrie, n'ira pas en prison. Revendeur et consommateur des produits fournis par les membres de sa famille, il est condamné à 15 mois d'enfermement dont 10 avec sursis.



Leur dalon, Raphaël, reste en détention et devra purger une peine de 3 ans de prison. Il faisait aussi partie de l'équipe de production de la marchandise et la transportait.



Une fratrie au casier judiciaire déjà bien rempli



Le leader de la bande, Yoann, avait eu affaire à la Justice à 10 reprises par le passé, notamment pour trafic de cachet d'ecstasy. Son frère, Idriss, avait lui déjà une mention à son casier judiciaire.



Leur dalon, Raphaël, avait lui à son actif, 12 affaires judiciaires.



Le réseau familial démantelé : De Mafate à Maurice



L'enquête démarre en septembre 2019. Yoann est intercepté dans l'Ouest avec près de 4 kilos de zamal dans sa voiture. Une perquisition à son domicile permet aux gendarmes de retrouver 400 grammes de cannabis séchés et 82 pieds dans un champ. Condamné à du sursis et des travaux d'intérêt général, il décide de continuer son business.



Les gendarmes poursuivent eux aussi leur enquête et interpellent 10 personnes le 7 décembre dernier. Ils découvrent 128 plants de zamal qui poussent en intérieur puis le lendemain 84 pieds à l'air libre en montagne.



Les trois frères et leur dalon auraient produit du zamal à un rythme soutenu, ce qui leur aurait permis de vendre plusieurs kilos par semaine. Ils auraient même exporté leur marchandise jusqu'à l'île Maurice, selon nos informations.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

