A la Une . Trafic de zamal avec Maurice: Les trafiquants de Saint-Louis et Saint-Pierre stoppés net

Près de 148 kg de cannabis péi avaient été saisis en juin 2022 dans l'Est du département. Une belle prise qui a mis les enquêteurs de l'OFAST sur la piste d'une nouvelle équipe de huit personnes, hommes et femmes, interpellés en début de semaine et dont le sort judiciaire devrait rapidement être connu. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 11:05





Une enquête ouverte et confiée aux services de la section de recherches de la gendarmerie a abouti en début de semaine à deux vagues d'interpellations effectuées avec l'appui du GIGN. Selon nos informations, les mis en cause oeuvraient de Saint-Louis et de Saint-Pierre. Huit individus sont actuellement présentés à la procureure de la République de Saint-Pierre. Il leur est reproché d'avoir participé à l'organisation d'un trafic de stupéfiants destinés à Maurice où la culture du cannabis péi connait un réel succès. C'est à la suite d'une prise record réalisée en juin dernier, près de 148 kg saisis avant leur départ vers l'île soeur, qu'un nouveau renseignement serait arrivé aux oreilles de l'OFAST, l'agence française chargée de coordonner la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire hexagonal.Une enquête ouverte et confiée aux services de la section de recherches de la gendarmerie a abouti en début de semaine à deux vagues d'interpellations effectuées avec l'appui du GIGN. Selon nos informations, les mis en cause oeuvraient de Saint-Louis et de Saint-Pierre.

A l'issue de leurs auditions de garde à vue , tous ont été présentés au parquet de Saint-Pierre qui a diligenté l'enquête. Leur sort judiciaire pourrait être scellé en début de semaine prochaine à la barre du tribunal correctionnel du Sud dans le cadre de la procédure accélérée.