La grande Une Trafic de zamal avec Maurice : Huit individus interpellés par le GIGN

Les gendarmes de la section de recherches interrogent sous le régime de la garde à vue huit personnes soupçonnées de s'adonner au trafic de zamal entre La Réunion et Maurice. L'enquête ouverte par le parquet de St-Pierre fait suite à la saisie record effectuée en juin 2022 par les militaires de la compagnie de St-Benoit. Par Isabelle Serre - Régis Labrousse - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 20:28





Interpellés entre le 1er et le 2 novembre avec l'aide du GIGN, ils sont tous soupçonnés d'appartenir à un réseau de trafic de zamal destiné à être acheminé vers l'île Maurice où ce produit stupéfiant péi est très prisé.



Selon nos informations, le réseau se situerait entre St-Louis et St-Pierre. Les arrestations ont été effectuées dans la lignée de celles réalisées en juin dernier par les gendarmes de la compagnie de St-Benoit Huit personnes, hommes et femmes, sont en garde à vue dans les locaux de la caserne de La Redoute à St-Denis ce mercredi soir.Interpellés entre le 1er et le 2 novembre avec l'aide du GIGN, ils sont tous soupçonnés d'appartenir à un réseau de trafic de zamal destiné à être acheminé vers l'île Maurice où ce produit stupéfiant péi est très prisé.Selon nos informations, le réseau se situerait entre St-Louis et St-Pierre. Les arrestations ont été effectuées dans la lignée de celles réalisées en juin dernier par les gendarmes de la compagnie de St-Benoit qui avaient effectué une saisie record : près de 148 kg de cannabis.

Les auditions peuvent s'étirer jusqu'à 96 heures dans ce type de procédure. Les mis en cause devraient vraisemblablement être présentés à la procureure de St-Pierre vendredi en vue d'une mise en examen ou d'une convocation immédiate devant le tribunal correctionnel.



L'enquête pour trafic de stupéfiants a été confiée à la section de recherches et menée en collaboration avec l'OFAST, la brigade de recherches de St-Paul ainsi que celle de St-Pierre.