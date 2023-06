Faits-divers Trafic de zamal à 2 millions d'euros : La femme du lieutenant présumé reste en détention

Mi-avril dernier, dans le cadre d'une commission rogatoire, un quatuor était pris la main dans le sac de zamal. 130 kilos étaient prêts à partir vers l'île soeur. D'autres suspects, dont la tête de réseau réunionnaise, ont été également stoppés net dans leur projet aux bénéfices faramineux tant la demande est forte. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 12:27





Deux couples avaient été interpellés et, plus tard, un autre suspect, pêcheur de son état, qui était parti, opportunément peut-être, en campagne de pêche au moment de l'arrestation de ses complices présumés. Le 13 avril dernier, les forces de l'ordre réalisaient un coup de filet en interpellant plusieurs individus mêlés à un trafic de zamal en partance pour l'île sœur. Une importante quantité, 130 kilos de zamal, avaient été saisie dans cette procédure initiée suite à des écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'une enquête sur un trafic distinct.Deux couples avaient été interpellés et, plus tard, un autre suspect, pêcheur de son état, qui était parti, opportunément peut-être, en campagne de pêche au moment de l'arrestation de ses complices présumés. Tous ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants en bande organisée, certains n'ayant que le rôle de complice. L'association de malfaiteurs est également visée dans cette enquête menée par un juge d'instruction de Saint-Denis. Une qualification criminelle qui permet notamment aux périodes de détention provisoire de durer dans un premier temps jusqu'à un an.





À la revente, les produits saisis représenteraient environ deux millions d'euros et les mis en cause encourent 10 ans de prison. L'avocate de Marie Angelita a plaidé le contrôle judiciaire pour sa cliente, "une toxicomane criblée de dettes", qui participait au trafic afin de se procurer des stupéfiants qui la dédommageait. Mais les investigations judiciaires n'étant qu'à leur début, le parquet général décrivant "une organisation mafieuse" a requis la détention. Les juges de la rue Juliette Dodu ont suivi cet avis. De détention provisoire, il en a été question ce mardi à l'audience de la chambre de l'instruction. Marie Angelita G. gérante d'un snack-bar dans l'Ouest du département, faisait appel du refus de sa demande récente de remise en liberté. La mère de famille est incarcérée au même titre que son conjoint dans cette procédure. Ce dernier est vraisemblablement un lieutenant alors que le marin pêcheur serait la tête de réseau. La mère de famille, née en 86 à La Réunion, est soupçonnée d'avoir laissé son fourgon à la disposition des trafiquants ainsi que son téléphone portable, tout en ayant conscience que ces éléments permettaient le trafic.À la revente, les produits saisis représenteraient environ deux millions d'euros et les mis en cause encourent 10 ans de prison. L'avocate de Marie Angelita a plaidé le contrôle judiciaire pour sa cliente, "une toxicomane criblée de dettes", qui participait au trafic afin de se procurer des stupéfiants qui la dédommageait. Mais les investigations judiciaires n'étant qu'à leur début, le parquet général décrivant "une organisation mafieuse" a requis la détention. Les juges de la rue Juliette Dodu ont suivi cet avis.