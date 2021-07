A la Une . Trafic de zamal Réunion/Maurice : Les 6 prévenus en détention jusqu'à leur procès

Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont interpellé 6 individus. Ils sont suspectés d'avoir mis en place un trafic de stupéfiants en liaison avec Maurice. Déférés ce mardi pour être mis en examen, ils devaient être jugés ce mercredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Le procès a été renvoyé au 18 août 2021. Ils sont tous maintenus en détention jusqu'à cette date. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 15:36





Ils avaient été Interpellés par la brigade de recherches de gendarmerie de Saint-Benoît lors d'un échange de marchandises. Les perquisitions ont permis aux militaires de saisir de l'argent liquide, des armes, du zamal, des véhicules et des téléphones. Suite à des investigations lancées en début d'année, les enquêteurs ont pu déterminer que les suspects prenaient part à un trafic entre Maurice et La Réunion grâce à l'un des membres du réseau dont le domicile avait perquisitionné dans le cadre d'une affaire d'extorsion.



Un Mauricien à la tête du réseau ?



3 des 6 prévenus sont originaires de l'île soeur. Tous sont poursuivis pour des faits d'usage, détention et d'acquisition de stupéfiants entre octobre 2020 et juillet 2021. Plusieurs d'entre eux sont aussi poursuivis pour tentative d'exportation (le bateau s'était échoué) et exportation de stupéfiants. Ils auraient en tout transporté 25 kilos de zamal vers Maurice ainsi que des oiseaux lors de 5 voyages.



L'un des Mauriciens est considéré comme le cerveau de l'opération et aurait déjà 3 mentions à son casier judiciaire. Deux autres sont connus de la justice et quatre autres n'avaient jusqu'alors jamais eu à faire à la justice.



Procès renvoyé, prévenus maintenus en détention



Les suspects ont demandé un délai pour préparer leur défense avant d'être jugés. Le parquet a demandé à ce qu'ils soient dans ce cas maintenus en détention pour éviter qu'ils se concertent alors que leurs versions divergent pour l'instant, mais aussi pour que les infractions ne se renouvellent pas et afin de s'assurer qu'ils soient tous présents à leur procès.



