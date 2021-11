La grande Une Trafic de zamal Réunion-Maurice : 5 personnes interpellées

Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 06:03

Les agents de l'OFAST de La Réunion ont réalisé un joli coup de filet dans l'Est de l'île. Ils ont interpellé cinq individus en lien avec un trafic de stupéfiant entre La Réunion et Maurice. Un oncle, ses trois neveux et un pêcheur sont soupçonnés d'être à la tête de ce réseau. Le pêcheur était chargé de l'acheminement et du transbordement de la drogue dans le bateau mauricien resté au large des côtes réunionnaises.



Selon nos informations, ils auraient organisé 3 voyages entre les deux îles. Un premier envoi de drogues début octobre qui s'est passé sans encombre, un deuxième avorté fin octobre à cause du mauvais temps. Le troisième était prévu le 11 novembre dernier. Prévu seulement, car c'est le jour où ils ont été interpellés par les forces de gendarmerie de l'Est.. Ils ont ensuite été placé en garde à vue pendant 96 heures puis déférés lundi dernier au tribunal de Saint-Denis pour être mis en examen.



Les cinq hommes seront présentés ce mercredi devant le tribunal dans le cadre de la comparution immédiate. Le juge des libertés et de la détention en a placé quatre en détention provisoire, le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.



