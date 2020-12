A la Une . Trafic de zamal : "Family Business" devant le tribunal

Quatre hommes ont été présentés ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de trafic de stupéfiants, en l'espèce, du zamal. Après 96 heures de garde à vue, le parquet a décidé de les juger dans le cadre de la comparution immédiate. Pour autant, l'un d'entre eux semble être la tête de réseau. Il est déjà connu des services de la gendarmerie. En juin 2019, dans le cadre d’une procédure de trafic de cachet d’ecstasy, les enquêteurs avaient constaté qu'il s'adonnait en parallèle à un trafic important de zamal. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 16:00 | Lu 1008 fois



Tout débute en septembre 2019, suite à un approvisionnement de zamal provenant de l’ouest de l’ile. Un individu, Yohann C. est interpellé avec 3,4 kg de zamal dans sa voiture. une perquisition est effectuée à son domicile et permet la saisie supplémentaire de 400g d’herbe de zamal ainsi que 82 pieds de zamal dans un champs.

L'homme sera déféré, il se voit remettre une CPPV pour le mois d'octobre 2019 ou il est condamné à 6 mois de prison avec sursis assorti de travaux d'intérêt général. Pour autant, pas suffisant pour stopper son petit business. Il continue son trafic au cours de l’année 2020 notamment, avec des déplacements sur le secteur de Mafate.



Après une minutieuse enquête de la gendarmerie, 10 personnes sont interpellées le 7 décembre dernier, avec la découverte de 128 pieds en chambre de culture et, le lendemain, d'une plantation de 84 pieds de zamal situés en montagne. Les faits mettent en exergue qu'il est l'auteur d'un important trafic de produits stupéfiants. Il s'agirait de grandes quantités (plusieurs kilos par semaine) qu'il se chargerait même d'exporter en direction de l'île Maurice selon nos informations.



Il est également constaté, au cours de l'année 2019, qu’il se rend régulièrement sur le secteur de Mafate accompagné de plusieurs individus dont son frère. Des renseignements confirment que son business est toujours actif au mois de juin 2020. L'enquête fera notamment intervenir le drone de la gendarmerie afin de localiser avec plus de précision les plantations. 10 personnes sont interpellées le 7 décembre dernier et les perquisitions permettent de mettre la main sur 7,2 kg d'herbe séchée, 50 pieds de zamal, 2 chambres de pousse, 4.100 euros en liquide, 1 scooter Xmax, 1 véhicule Volkswagen Caddy ainsi qu'une Audi A3.



Lors des auditions de garde à vue, tout le monde reconnaît les faits



Au final Yoann C., Idriss C., Steve C et Raphaël B. seront déférés au tribunal afin d'être présentés en comparution immédiate ce lundi. Les trois premiers sont frères. Tous ont été placés en détention provisoire à l'exception de Steeve C., n'ayant pas de casier, qui est placé sous contrôle judiciaire.



Lors de l'audience, deux d'entre eux ont demandé un délai pour préparer leur défense. L'audience aura finalement lieu le 28 décembre prochain. Il est intéressant de constater que Yoann C. et Raphaël B. sont bien connus de la justice pour avoir déjà été condamnés dans un trafic de drogue entre La Réunion et Maurice en 2019. Récidivistes, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.

