La grande Une Trafic de stups Réunion/Maurice: Les dindons de la farce et les blanches colombes sévèrement condamnés

Un trafic de zamal inter-îles a été démantelé par les gendarmes suite à des investigations menées depuis le début de l'année 2021. Les stupéfiants étaient cultivés à La Réunion et exportés à Maurice. Une équipe de six trafiquants, jugés ce mercredi, a été sévèrement sanctionnée par le tribunal correctionnel. Par Régis Labrousse - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 20:44









25 kilos de zamal vers Maurice et des oiseaux rares



Trois des six mis en cause sont originaires de l'île soeur. On leur reprochait des faits d'usage, détention et d'acquisition de stupéfiants entre octobre 2020 et juillet 2021. Plusieurs d'entre eux étaient aussi poursuivis pour tentative d'exportation (le bateau s'était échoué) et exportation de stupéfiants. Au moins quatre voyages auraient eu lieu au cours desquels le rôle de chacun était clairement défini. Comme par exemple celui du Mauricien, Sheik H., 31 ans, considéré comme la tête du réseau. Ou encore celui de Miguel M.L., 27 ans, un fournisseur basé dans les hauts de Saint-Paul, Mohammad B., 40 ans, originaire de Maurice, qui était chargé du stockage. Jean C., 31 ans, un autre des producteurs avait été rémunéré pour une partie de son stock d'herbe avec des oiseaux rares.



Le cinquième voyage, prévu en juillet dernier, a avorté suite au coup de filet. Il était prévu que 90 kilos de cannabis soient exportés.



« Mi l'été pas un gros gros vendeur », " M'avait besoin d’un petit monnaie", " Je travaille mais j’ai beaucoup de choses à payer », « Je voulais avoir un peu plus d’argent", ont déclaré les prévenus à la présidente de l'audience, Caroline Meunier-Lemas, pour justifier leurs actes. Quatre d'entre eux comparaissaient pour la première fois de leur vie. Pour la tête de réseau, 3 mentions figurent à leur casier judiciaire pour des violences alors que pour l'un des producteurs, Jean C., la récidive a été retenue.



Un schéma bien rodé



La représentante de la société a souligné "la banalisation de l’utilisation du cannabis, une réelle problématique de santé publique pour les jeunes". Pour Charlène Delmoitie qui a lu de nombreux échanges provenant d'écoutes téléphoniques avant ses réquisitions, l'implication des mis en cause ne fait aucun doute, "les éléments du dossier montrant clairement l’existence et l’organisation du trafic".



Des peines sévères en répression "d'un schéma bien rodé" ont été proposées au tribunal : 7 ans de prison ferme ont été requis à l'encontre du Mauricien Sheik H. "dont le beau-frère est garde-côte et lui a permis d'échapper à tous les contrôles" et 5 ans ferme pour son compatriote Mohammad B.



Pour le reste de l'équipe, entre 3 et 4 ans de prison ont été requis avec maintien en détention pour tous.



Les dindons de la farce et les blanches colombes



"5 ans pour ces faits, c'est du délire. Il n'a fait que détenir 3.5 kg", s'est écrié Me François Avril pour Mohammad B.



En défense d'Ahmad A. et de Miguel M.L., les avocates Me Elodie Boyer et Corinne Chane-Hime ont plaidé la primo délinquance et le placement sous surveillance électronique.



M. Jean-Jacques Morel a indiqué que ses clients, Jean C. et Sébastien A., "n'étaient en aucun cas les organisateurs du trafic mais plutôt les dindons de la farce". Des arguments qui n'ont pas manqué de faire bondir sa consoeur, Me Devaguy Mardaye qui plaidait pour la tête de réseau Sheik H. :"Tous veulent se faire passer pour de blanches colombes alors qu'ils étaient tous ensemble. Ils savaient tous ce qu'ils faisaient et ce qui se passait entre La Réunion et l'île Maurice", a lancé le conseil.



Après en avoir délibéré, le tribunal a estimé que les six prévenus étaient coupables. Ils écopent des peines suivantes : pour Sheik H., 4 ans ferme, pour Mohammad B., 2 ans dont 1 avec sursis probatoire et un placement sous surveillance électronique peine. Pour Ahmad A., 18 mois dont 12 avec sursis probatoire et le placement sous bracelet électronique pour Jean C., 4 ans ferme pour Sébastien A., 3 ans dont 18 mois avec sursis probatoire et un maintien en détention. Et pour Miguel M.L., 3 ans de prison dont 1 an avec sursis probatoire et un maintien en détention. Six prévenus étaient jugés ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Tous avaient requis un délai afin de préparer leur défense et avaient été maintenus en détention pour éviter qu'ils se concertent car leurs versions des faits divergeaient. Les individus ont été interpellés par la brigade de recherches de gendarmerie de Saint-Benoît le 5 juillet dernier lors d'un échange de marchandises. 