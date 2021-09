A la Une . Trafic de stupéfiants à la prison du Port : 6 personnes condamnées

Les enquêteurs de la Police nationale de la Réunion ont mis fin à un trafic de stupéfiants dans l'enceinte du centre pénitentiaire du Port. Un détenu a été découvert en possession de plus de 800 grammes de stupéfiants ainsi que d'un téléphone. L’enquête menée par les policiers a permis de mettre fin au réseau. Présentés la semaine dernière au tribunal judiciaire de Saint-Denis, les six individus ont été condamnés, indique la Police Nationale de la Réunion sur sa page Facebook. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 10:18









