La grande Une Trafic de stupéfiants : Wilson Titus condamné à 6 ans de prison

Le "Caïd du Chaudron" a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi. Wilson Titus a été condamné à 6 ans de prison. Par Charlotte Molina - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 07:34 | Lu 847 fois

Avec pas moins de 13 mentions dans son casier judiciaire, dont 4 pour des faits en lien avec les stupéfiants, le parquet avait requis 9 ans de prison avec maintien en détention. Peu avant 23h, le tribunal l'a finalement condamné à 6 ans de prison avec maintien en détention.



Wilson Titus, surnommé le "Caïd du Chaudron", a été reconnu coupable de trafic de stupéfiant organisé, et a reconnu avoir mis en place ce trafic avec ses complices. Il comparaissait depuis mercredi au tribunal correctionnel de Champ Fleuri après plus de deux ans déjà passé en détention.



C’est en avril 2018 que le Dionysien et ses complices sont interpellés lors d’une vaste opération de police au Chaudron, à Saint-André et à Saint-Gilles.



La bande est soupçonnée d’être à l’origine d’un vaste trafic de cocaïne, ecstasy, MDMA et cannabis entre la métropole et La Réunion. La drogue arrivait jusqu’à notre île par voie postale, et les dealeurs affichaient leur train de vie luxueux sans pudeur sur les réseaux sociaux.



Une quinzaine de complices ont également été interpellés et comparaissaient libres devant le tribunal.



