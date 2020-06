Trafic de produits dopants: Les deux suspects placés sous contrôle judiciaire

Deux individus soupçonnés d'avoir organisé un trafic de produits dopants dans le milieu du culturisme et du body building à La Réunion ont été déférés ce jeudi matin au tribunal de Saint-Pierre, à l'issue de leur garde à vue.



Après avoir été présentés à la juge d'instruction en vue de leur mise en examen, ils sont ressortis libres mais placés sous contrôle judiciaire. Pour l'un d'eux, coach sportif, ce contrôle judiciaire comprend l'interdiction de coacher et de participer à des compétitions.



Pour rappel, six individus avaient été interpellés dans le cadre d'un coup de filet réalisé par les gendarmes au Tampon et à Saint-Pierre.



Lors des perquisitions menées dans quatre domiciles et une salle de sport, des produits dopants, d'importantes sommes en espèces ainsi que plusieurs véhicules ont été saisis. Les quatre autres mis en cause sont ressortis libre de leur garde à vue.



Prisca Bigot sur place