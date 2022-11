A la Une . Trafic de drogue et possession d'armes à feu : Les Laurette, père et fils, reconduits en détention

Par E. Moris - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 18:05

Bruneau Laurette et son fils Ryan ont comparu devant la Bail and Remand Court ce samedi. Leurs avocats, soit Mes Shakeel Mohamed et Neelkanth Dulloo pour l'activiste et Mes Sanjeev Teeluckdharry, Anoop Goodary et Akil Bissessur pour le fils, n'ont pas déposé de motion de remise en liberté sous caution. Bruneau et Ryan Laurette répondent tous deux de deux accusations provisoires de possession de drogue et possession d'armes à feu.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant...