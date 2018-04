La grande Une Trafic de drogue : Wilson Titus et ses complices déferrés au tribunal Wilson Titus, le "caïd du Chaudron", et ses 7 complices sont déférés ce vendredi matin au tribunal de grande instance de Saint-Denis.





Après 96 heures de garde à vue, le maximum légal, les huit suspects ayant pris part au vaste trafic d'ecstasy entre la métropole et La Réunion vont devoir répondre aux questions du juge d'instruction. Parmi les suspects, Wilson Titus, 41 ans. L'habitant du Chaudron est considéré comme la tête du réseau démantelé lundi matin après des mois d'enquête de la Sûreté départementale. Son Audi Q7, une grosse cylindrée BMW font partie des biens de valeur saisis durant les quatre heures de la perquisition menée lundi dernier au Chaudron. C'est dans une maison située allée Honoré de Balzac que l'homme et sa compagne menaient un train de vie en décalage avec le RSA qu'ils percevaient.



Sa compagne reconnaît l'existence du trafic



Ses complices, dont un revendeur chargé d'écouler la marchandise notamment dans l'ouest de l'île ainsi qu'un complice travaillant chez Chronopost sont également déférés. Les suspects pourraient se voir signifier le chef d'inculpation de trafic de stupéfiants en bande organisée à l'issue de leur passage devant le juge d'instruction en charge de l'enquête.



Il reviendra ensuite au juge des libertés et de la détention de déterminer si les personnes mises en examen pourront ressortir libres ou placées en détention provisoire en attendant leur procès.



