Trafic de drogue: Un nouveau coup de filet mené ce lundi matin

Les forces de l'ordre ont mené ce lundi matin un nouveau coup de filet dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, rapporte Clicanoo. L'opération, menée par l'antenne du GIGN et les compagnies de Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoît, intervient après la série d'interpellations et de perquisitions menées dans plusieurs secteurs de l'île il y a deux semaines.



Selon le site d'information, plus de 70 militaires étaient mobilisés ce lundi matin. Sept suspects auraint été interpellés dans plusieurs communes de l'île, et placés en garde à vue.



Des perquisitions ont permis de saisir, entre autres, une centaine de kilos et 500 pieds de zamal.