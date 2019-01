Trafic de drogue: La Chine condamne un Canadien à la peine de mort

Robert Lloyd Schellenberg dit avoir été en Chine pour faire du tourisme. Mais la justice chinoise ne le croit manifestement pas. Condamné à 15 ans de prison et 19.000 euros d’amende en première instance pour trafic de drogue, il avait ensuite fait appel. Un appel qui ne lui a pas été favorable : il est condamné à la peine de mort.



Le Canadien de 36 ans avait été interpellé en 2014 et accusé de faire partie d’un gang qui cachait de la méthamphétamine, destinée à l’Australie, dans des pneus. Ce sont 222 kilos qui devaient, selon le tribunal, être transportés. "Je ne suis pas un trafiquant de drogue", maintient-il. Il aurait fait appel à un traducteur touristique qui l’aurait impliqué dans le trafic à son insu.



Des tensions déjà existantes entre les deux pays



Ce procès s’inscrit dans un contexte de tension entre la Chine et le Canada. Les relations diplomatiques sont tendues depuis l’arrestation en décembre dernier de Meng Wanzhou, directrice de Huawai, au Canada. William Nee, de Amnesty International, annonce que "les tribunaux chinois ne sont pas indépendants" et "influencés par le Parti Communiste chinois". Le premier ministre canadien, Justin Trudeau annonce que le gouvernement "continue d’être là pour défendre les intérêts de tout Canadien soumis à la peine de mort".