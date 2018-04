Trafic de drogue : 14 personnes ont été placées en garde à vue

Le parquet de Saint-Pierre informe que dans le cadre de l'enquête sur un trafic de stupéfiants (cocaïne, ecstasy, résine de cannabis) qui s'est déroulé entre 2015 et avril 2018, 14 personnes ont été placées en garde à vue ce jour à l'issue d'investigations menées sur commission rogatoire sous l'autorité d'un juge d'instruction.



A l'issue de leur garde à vue, il reviendra au parquet de notifier, ou pas, aux mis en cause leur mise en examen et leur éventuel placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.



Ces quinze individus s'ajoutent donc aux huit autres interpellés hier dans le cadre d'une autre affaire de trafic de drogue impliquant un de leurs complices travaillant pour le compte de Chronospost et qui a facilité le cheminement des produits stupéfiants à La Réunion.