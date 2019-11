Faits-divers Trafic de cocaïne dans le sud: Des hôtesses d'Air Austral impliquées?

Le trentenaire qui a voulu se faire de l’argent facile reste en prison, le temps de l’instruction de l’affaire. C’est la décision de la chambre d’instruction ce mardi face au détenu qui veut retrouver sa liberté en attendant son procès. Le contexte : un trafic de cocaïne dans le sud, entre La Réunion, la métropole et la Guyane. En novembre 2018, le trafic est démantelé et plusieurs personnes sont interpellées.



B.M, 30 ans, est lui aussi interpellé. En effet, un colis envoyé par ses soins est intercepté : à l’intérieur, les agents de la douane retrouvent 256 grammes de cocaïne et 20 grammes de cannabis. De nombreux appels sont notés entre B.M et le destinataire du colis. Selon lui, il s’agissait de "raisons professionnelles".



Devant le juge d’instruction, il affirme avoir été "utilisé" par un homme qu’il avait rencontré en boîte de nuit. Ce dernier lui aurait proposé 10.000 euros en échange de l’envoi d’un colis. B.M affirme également avoir conduit cet individu à plusieurs reprises en échange de sommes d’argent.



Un trafic "bien organisé"



C’est alors que les choses se précisent. Se présentant comme un homme dangereux, l’individu aurait été à la tête d’un trafic mêlant l’envoi de colis contenant du rhum, des épices et de la drogue, mais aussi la participation d’hôtesses d’Air Austral. Un trafic "bien organisé" selon la présidente de la chambre de l'instruction.



L’instruction étant en cours, peu d’informations fuitent pour le moment. Pour ce qui est de B.M, qui faisait appel du refus de remise en liberté prononcée le 4 novembre dernier, il restera en prison. Les raisons probables : la possible pression sur les témoins et le risque de représailles. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 946 fois







