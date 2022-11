A la Une . Trafic de cocaïne avec la métropole: Un réseau en passe d'être démantelé

Une mule et un complice qui était chargé de la récupérer à son arrivée à Gillot ont été interpellés alors qu'ils se rendaient sur le lieu de la livraison. Lors des auditions, des noms auraient fuité. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 20:29

Une mule transportant de la cocaïne a été arrêtée lors de son arrivée sur le territoire. Un fait désormais banal sauf qu'une fois n'est pas coutume, l'homme qui se livrait au trafic en provenance de métropole a été interpellé alors qu'il avait rejoint le destinataire chargé de l'emmener sur le lieu de livraison. Selon les premiers éléments, c'est au Port que les deux hommes se rendaient.



Le premier qui n'avait jamais séjourné à La Réunion serait originaire de Guyane. Le second est un Réunionnais.

Placés en garde à vue, les mis en cause seraient passés à table. D'autres interpellations pourraient intervenir dans les prochains jours dans le département mais également en métropole où les têtes de réseau officieraient.



La mule et son complice ont été mis en examen par un juge d'instruction suite à l'ouverture d'une information judiciaire ce mercredi.



En attendant les suites de cette affaire, ils ont été conduits en détention préventive à la maison d'arrêt de Domenjod