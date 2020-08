A la Une . Trafic de cocaïne : Les deux suspects déférés ce samedi

Deux suspects, un trafiquant et sa mule, sont déférés ce samedi au tribunal à l’issue de leur garde à vue. Mercredi, la BAC avait intercepté une transaction dans le quartier du Butor à Saint-Denis.

Par NP - Publié le Samedi 22 Août 2020 à 08:08 | Lu 485 fois





Selon nos informations, les deux individus vont être déférés au tribunal ce samedi à l’issue de leurs trois jours de garde à vue. Il est probable qu’ils soient jugés en comparution immédiate lundi prochain. 400g de cocaïne et 3 000€ en liquide, c’est la pêche miraculeuse de la Brigade Anti-Criminalité de Saint-Denis mercredi dernier. Les policiers étaient tombés par hasard sur une transaction rue Camp-Jacquot à Saint-Denis. Sur les trois individus présents, deux ont été interceptés. Il s’agit du trafiquant et de sa mule à peine descendue de l’avion. Une deuxième femme aurait aussi servi de mule et est actuellement dans la nature.Selon nos informations, les deux individus vont être déférés au tribunal ce samedi à l’issue de leurs trois jours de garde à vue. Il est probable qu’ils soient jugés en comparution immédiate lundi prochain.