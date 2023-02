A la Une . Trafic de cocaïne Dubaï-Réunion et blanchiment : La tête de réseau supposée placée en détention

Sans surprise, Karim B., soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de cocaïne et de blanchiment d'argent en lien avec ce trafic, a été placé en détention provisoire. Le débat devant la juge des libertés et de la détention s'est déroulé à huis clos à la demande du parquet afin "qu'aucune information ne fuite dans la presse". Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 13:05





A la demande du parquet, le débat devant le JLD s'est déroulé à huis clos au motif que les détails de l'enquête qui a débuté il y a deux ans "ne devaient pas être connus de la presse".



Le 7 février dernier, Ce lundi matin, Karim B. s'est assis dans le bureau de la juge des libertés et de la détention (JLD) chargée de statuer sur son éventuel placement en détention à l'issue de son interpellation, le 7 février dernier, et de sa garde à vue. Le mis en cause d'une trentaine d'années est soupçonné d'être à la tête d'un trafic de cocaïne en provenance de Dubaï, de transferts d'argent litigieux et de blanchiment en lien avec le trafic via des prête-noms, du 1er janvier 2019 au 7 février 2023.A la demande du parquet, le débat devant le JLD s'est déroulé à huis clos au motif que les détails de l'enquête qui a débuté il y a deux ans "ne devaient pas être connus de la presse".Le 7 février dernier, une petite dizaine d'interpellations s'étaient déroulées dans le département, point d'orgue d'une longue enquête confiée à une juge d'instruction de St-Denis. Cinq individus , trois hommes et deux femmes , ont été présentés au parquet dionysien à la suite de leur garde à vue. Les deux protagonistes féminines qui, selon les premiers éléments, seraient les compagnes ou ex-compagnes de Karim B., ont été placées sou contrôle judiciaire. A la demande de Karim B., elles auraient été à la tête de sociétés d'import-export de véhicules d'occasion de luxe, dont l'objectif était de blanchir l'argent issu du trafic de drogue dure.





Ce mardi, Karim B. a été écroué en attendant les suites de l'enquête et d'éventuelles poursuites devant le tribunal correctionnel devant lequel, si les faits reprochés sont avérés, il encourt 10 ans de prison. L'une d'elles est une influenceuse, animatrice d'un talk show à la sauce péi, qui aurait agi sans avoir conscience de se trouver au coeur d'un trafic. Un troisième individu, Amode Ali I., mécanicien de profession, a été également placé sous contrôle judiciaire . Il lui est reproché d'avoir encaissé à plusieurs reprises des mandats cash à la demande de Karim qui était un de ses clients via les véhicules de luxe que celui-ci faisait importer. Son rôle mineur dans cette affaire lui a valu d'éviter la détention provisoire. Bilal R. a eu moins de chance de fait de son implication plus active au sein du réseau.Ce mardi, Karim B. a été écroué en attendant les suites de l'enquête et d'éventuelles poursuites devant le tribunal correctionnel devant lequel, si les faits reprochés sont avérés, il encourt 10 ans de prison.