La grande Une Trafic de cocaïne Dubaï - Réunion : cinq personnes déférées

Cinq personnes ont été présentées à un juge d’instruction ce mercredi en fin de journée au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Elles sont soupçonnées d’avoir mis en place un trafic de cocaïne entre Dubaï et La Réunion. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 20:20





Trois d’entre elles passeront une première nuit en prison, il s’agit de trois hommes. Les deux premiers, dont Karim (…) sont considérés comme les têtes du réseau. Ils ont tous les deux demandé un délai avant de passer devant le juge des libertés. Ils sont donc placés en détention provisoire en attendant l’audience différée qui doit intervenir sous quatre jours maximum.



Pas au courant du stratagème



A leurs côtés, leurs compagnes sont également mises en cause dans ce trafic supposé de cocaïne.



Parmi elles, une chroniqueuse télé, chanteuse, influenceuse et agent de top model élue à un concours de beauté il y a quelques années. Elle aurait dit ne pas être au courant du stratagème. Quant à son train de vie, elle dit ne pas s’être interrogée sur la provenance de l’argent.



Les deux femmes sont soupçonnées d’avoir été des prête-noms dans le cadre du blanchiment d’argent issu de ce trafic entre Dubaï et La Réunion. Elles auraient été placées à la tête de sociétés d’import-export de véhicules d’occasion créées pour procéder aux opérations de blanchiment. Les deux compagnes des têtes de réseau ont échappé à la détention provisoire. Elles ont été placées sous contrôle judiciaire à l’issue de leur défèrement.



Le troisième homme interpellé, Billal (...), est un Portois qui présente la particularité d’être agent polyvalent d’une collectivité locale. Il est le seul à avoir été placé en détention provisoire dès ce jour.



