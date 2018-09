Trafic d'ecstasy et MDMA: Le principal suspect derrière les verrous

L'individu soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue a été mis en examen ce mardi à Saint-Pierre et placé en détention provisoire, rapporte la presse écrite.



L'homme de 24 ans est soupçonné d'avoir organisé l'envoi de colis d'ecstasy et de MDMA depuis la métropole, où il réside, vers notre île. Lors de son audition, le prévenu est resté muet.



Deux de ses complices supposés ont été mis en examen vendredi dernier, et placés sous contrôle judiciaire.