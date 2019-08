Trafic d'Artane: Les médecins impliqués condamnés à un an de sursis

Une association créée pour pouvoir se fournir des cachets en toute "légalité" et des médecins impliqués. Ce trafic d’Artane, jugé en juin dernier devant le tribunal correctionnel de St-Pierre, qui sortait des sentiers battus, a trouvé ce jeudi un dénouement judiciaire.Via "Aid anou ensort anou", Mohammad et sa compagne Nathalie, tous deux toxicomanes, se sont fourni de l'Artane grâce à des ordonnances de médecins généralistes basés à St-André et au Tampon. Très vite, l’activité de "l’association" prend de l’ampleur, Henri, Alexandre et Sabine se joignent au trafic. 1053 ordonnances et 20 060 cachets sont prescrits à 50 clients entre avril 2015 et novembre 2016, pour un bénéfice estimé à 80 000 euros.Lors du procès, le docteur Jean C. du Tampon a assuré s’être fait "enfumer". Ce jeudi, il a été condamné, tout comme le docteur Antoine C. à un an de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Les deux médecins ont cependant été relaxés de l’inculpation d’escroquerie.Les "petites mains" du trafic, Sabine et Alexandre, ont été condamnées à un an de prison avec sursis. Henri écope de 18 mois de prison dont 10 avec sursis.Nathalie et Mohammad devront retourner en prison. La jeune femme, mère de famille, a été condamnée à trois ans dont un an avec sursis. Mohammad écope de 2 ans de prison dont un avec sursis, 18 mois de mise à l’épreuve et l’obligation de soins.