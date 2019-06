Trafic cocaïne: 4 suspects interpellés à St-Pierre

Quatre personnes ont été interpellées ce samedi matin, à Saint-Pierre. Elles sont soupçonnées de faire partie d'un trafic de cocaïne entre la métropole et d'autres produits stupéfiants, comme du zamal. Elles ont toutes quatre été placées en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis, comme le confie nos confrères de Antenne Réunion.



Selon eux, un important dispositif a été déployé très tôt ce matin, comprenant 21 policiers de la Sûreté départementale et 11 membres du RAID 974. Les quatre interpellations ont toutes été réalisées à des endroits différents.



Ils précisent que ce nouveau trafic démantelé n'aurait pas de rapport avec les précédents. Les suspects pourront être auditionnés pendant 96 heures et pourront être mis en examen à la suite de leur garde à vue.