A la Une . Tract anti-Français : Les autorités comoriennes veulent identifier les auteurs

Suite à la publication d’un tract appelant les ressortissants français à quitter les Comores sous un mois à cause de l'opération Wuambushu, les autorités comoriennes dénoncent les propos tenus et cherchent à identifier les auteurs du message. Par La rédaction - Publié le Mercredi 3 Mai 2023 à 14:45





Pourtant, le ministère de l'Intérieur comorien s'est fendu d'un communiqué indiquant que les autorités veulent identifier le ou les auteurs. L'appel à la violence et les menaces "constituent des actes sévèrement punis sur le plan pénal", rappellent les autorités. Ainsi, elles sont "pleinement mobilisées pour identifier les auteurs de ces tracts et leurs complices éventuels". L'affaire avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux, et certains pensaient qu'il ne fallait pas prendre au sérieux les menaces. Appelant les Français à quitter le pays dans un délai d'un mois, sous peine d'attaque, le pamphlet était signé "Le Patriot".