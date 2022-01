Courrier des lecteurs Tracfin et le monde de la crypto..

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 09:15

Yo! (C'est ma journée d'ironie... pour calmer le désenchantement.) Les cryptos démarrent très mal l'année.... Après le rallye haussier de l'année dernière où le Bitcoin atteignait les 55000$et plus...

Dans la foulée, d'autres cryptos connaissaient la même assension le Mana et Shibas Nu notamment qui augmentaient de 400 fois sa valeur initiale.. pour atteindre son sommet.(0,000020$).

Le resserrement des taux et les problèmes liés à la finance mondiale en sont probablement les causes...de ce moment de berne...

Comme dans le milieu de la Bourse du reste.

Ce n'est pas pour autant que Bercy oublie les contribuables attitrés, cracheurs €, sponsors de sa politique sociale démesurée !

Le "quoi qu'il en coûte" du docteur Manu et de mister Macron coûte beaucoup à certains contribuables, pas forcément des riches, vous et moi.

L'état français nourrit sa politique sociale jusqu'à "l'obésité" sur le dos des contribuables.

Même en l'absence de toute reconnaissance officielle de la cryptomonnaie, l'état vient chercher sa part et établit les règles fiscales concernant les plus-values dégagées...

Un véritable casse-tête chinois pour les cryptophiles qui ont un compte de cryptomonnaies et qui s'offrent quelques échanges en allant à la chasse à la plus-value.

Tracfin , ce logiciel espion au service de Bercy s'occupe de vous si vous oubliez ou omettez de signaler l'ouverture de votre compte d'une plateforme d'Exchanges... à l'étranger comme en France*...les amendes sont élevées... vous n'aurez pas les mêmes protections que Sir Kaluzac en son temps pour vous protéger, c'est de sa faute du reste si on en est là !

Tout ce bazar de chasse à la sorcière remonte à son histoire personnelle. L'enfoiré !

Le business au noir, c'est pas si facile.. sauf quelques échanges de beuh en sous-sol d'immeubles et dans des caves ou quelque passes dans les parcs et sous- bois, la nuit venue: des plateformes d'échanges d'un genre particulier.

* En France, c'est plus sûr pour l'état puisque c'est une obligation légale de l'établissement financier d'enregistrer votre numéro IFP et donc d'en faire la déclaration d'ouverture de compte, à votre insu au fisc.