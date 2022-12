A la Une . Toux sèche chez l’enfant et l’adulte : L'Union européenne interdit des sirops potentiellement dangereux

Ils peuvent provoquer des réactions allergiques potentiellement mortelles en cas d’anesthésie générale. Des sirops utilisés dans le traitement contre la toux sèche chez l’enfant comme chez l’adulte seront dorénavant interdits. L'annonce a été faite par l’Agence européenne des médicaments (EMA) le vendredi 2 décembre. Par P.J. - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 06:20

Utilisés depuis les années 1950 dans de nombreux pays dont la France, les sirops concernés sont ceux contenant de la pholcodine, écrit le site en ligne de ladepche.fr.



L’usage de la pholcodine dans les douze mois précédents une anesthésie générale peut occasionner une réaction anaphylactique qui peut être fatale, précise un communiqué de l'Agence européenne des médicaments. L’interdiction de ces sirops pour la toux destinés aux adultes comme aux enfants sera appliquée dès sa validation administrative.



Il est recommandé à ceux ayant en leur possession ces sirops notamment sous les marques de Dimetane (Biocodex), Biocalyptol (Zambon), Pholcodine Biogaran (Biogaran) et Broncalene (Melisana), de les rapporter en pharmacie. A savoir que depuis le mois de septembre, l’autorisation de la mise sur le marche de ces sirops avait été retirée par les autorités françaises.



De manière générale, si vous possédez un sirop pour la toux sèche contenant de la pholcodine, il est vous est demandé de ne pas l'utiliser et de vous tourner vers un professionnel de santé pour une nouvelle prescription. Vous avez la possibilité de ramener les flacons de sirop dans les pharmacies.