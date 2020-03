A la Une ... Toutes les messes, mariages et baptêmes annulés à La Réunion L'évêque Mgr Gilbert Aubry publie une circulaire à l'adresse des paroisses et à l'ensemble des catholiques de La Réunion :

Suite à l’intervention du Président de La République hier soir et à la déclaration du Ministre de l’Intérieur qui s’en est suivie :



‒ Toutes les messes même en semaine, baptêmes, mariages, confessions, chemins de croix, rencontres, activités pastorales en groupe sont supprimés. Il faut avertir dès maintenant les personnes concernées pour les baptêmes et les mariages. Seules les célébrations d’obsèques sont possibles avec un public réduit.



‒ Les églises restent ouvertes. Si les mesures de sécurité sont assurées, il est bon d’exposer le Saint Sacrement. Nettoyer et désinfecter l’église régulièrement.



‒ Les cures doivent demeurer fonctionnelles en étant joignables téléphoniquement pour les urgences. Pas d’accueil physique. Dans le cas où la présence d’un personnel est nécessaire, pour pouvoir se déplacer, il doit être muni d’une attestation du curé justifiant cette présence nécessaire de l’employé et d’une attestation de déplacement dérogatoire de l’employé



Les employés doivent être en mesure de fournir aux contrôles de police ces deux attestations pour éviter une contravention.



Ces dispositions sont en vigueur jusqu’au moment où le Président de La République mettra fin aux obligations de confinement nécessaire pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Il est toujours indispensable de veiller à la mise en pratique des mesures barrière déjà préconisées. LG Lu 1447 fois







