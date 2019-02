Toutes les demandes d’asile des migrants rejetées à l'exception de deux Sri-Lankais

Ce mercredi se poursuivait devant le tribunal administratif de Saint-Denis l’audience des migrants sri-lankais arrivés le 5 février à La Réunion. Ces 68 Sri-Lankais contestaient devant le juge administratif le refus de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de leur accorder le droit d’asile en France.



Il revenait donc au juge administratif de vérifier que la procédure de chacun d'entre eux avait fait l'objet d'un traitement respectant la norme administrative.



Une quinzaine d’entre eux avaient pu se défendre ce mardi devant cette même juridiction, les autres l’étaient depuis ce mercredi matin, au compte-gouttes, accompagnés par des avocats qui se sont relayés toute la journée au vu du volume de cas à traiter.



Sans grand espoir pour leurs clients depuis les échecs successifs - à savoir samedi et leur passage devant le juge de libertés et hier devant la cour d’appel pour le volet de suspension de leur maintien en zone d’attente - les avocats des 68 migrants n’ont donc pas pu faire de miracle devant le juge administratif, à l'exception de deux des migrants. Un hier et un autre aujourd'hui.



Feu vert pour la préfecture qui peut procéder à leur expulsion



Toutes les autres demandes des requérants ont été rejetées, y compris celles des familles avec enfants. Depuis hier toutefois, nous savions qu’un seul Sri-Lankais avait pu faire reconnaître son droit à rester sur le sol réunionnais dans l’attente de l’instruction de sa demande d’asile par l’OFPRA. Aujourd'hui, un autre Sri-Lankais a vu sa demande acceptée. Les 66 autres devraient être reconduits dans leur pays dans les heures ou jours qui viennent par le biais d’un vol spécial.



Rappelons que depuis une semaine, seuls 4 des 72 migrants arrivés à bord du bateau de pêche en provenance du Sri-Lanka ont obtenu l'autorisation de séjourner librement à La Réunion. Pour les 68 autres, leur sort se décidait ces jours-ci alors qu’ils n’étaient pas libres de leur mouvement, maintenus en zone d'attente sous contrôle policier.



Au tribunal administratif, Régis Labrousse