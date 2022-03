A la Une . "Toutes en moto" : Premier défilé à La Réunion ce dimanche

La Réunion rejoint cette année le mouvement "Toutes en moto", visant notamment à "fédérer les motardes et motards autour du thème de l’égalité des droits hommes/femmes". Le défilé aura lieu ce dimanche avec pour point de départ la ZAC Portail de Saint-Leu. Par N.P - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 09:40

Quatorze défilés de motardes sont prévus ce dimanche dans le cadre de l'édition 2022 de "Toutes en moto". La Réunion se joint au mouvement pour la première fois. "Le départ se fera au niveau de VITO ZAC Portail pour un demi-tour de l’île par la Plaine des Palmistes", explique Ariane Ackermann, représentante de l'association nationale Toute en Moto à La Réunion.



"Nous aurons des points d’arrêt au parking du sentier Notre Dame de la Paix, à Engen Bourg Murat, à la pyramide de La plaine des Palmistes, et nous ferons le repas à Anse des Cascades dans l’air de pique-nique où se déroulera le tirage au sort de la tombola en faveur de l'association Chancégal. Nous repartirons vers l'Ouest en passant pas le route des Laves", précise-t-elle. "Nous serons nous et nos motos vêtues de Rose et ne passerons pas inaperçues".



Depuis 12 ans, l'association Toutes en Moto fédère les motardes et motards autour du thème de l’égalité des droits hommes/femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la lutte contre la précarité, contre les injustices, la situation des femmes dans la rue, les inégalités sociales.



Cela fait plus de dix ans que l'association célèbre le 8 mars dans une ambiance qui se veut festive et engagée. La date du 13 mars, un dimanche, a été retenue cette année afin de faciliter l’organisation auprès des diverses préfectures, mairies, et organismes d’encadrements.