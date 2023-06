Courrier des lecteurs Toute une vie

(Sans effort il sera difficile de construire un monde meilleur) Par François-Michel Maugis - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 06:53





Dans certains pays, on va même plus loin. Tout jeune en début de carrière, peut obtenir un prêt à très long terme leur permettant, dès le départ, de vivre dans l’opulence avec maison, résidence secondaire, voiture, bateau, etc. Mais ce n’est pas tout. Un monde autrefois plus rural, vivait beaucoup plus près des réalités, avait, comme on dit, les pieds sur terre. Une autre expression illustre parfaitement ce qui se passe aujourd’hui : Nous vivons de plus en plus « Hors sol », loin des réalités, bercés que nous sommes par la douce musique du serpent Un vieux qui décède c’est une immense bibliothèque qui disparaît, mais pas seulement. Souvent, les héritiers attendent avec impatience, cette issue et l’héritage qui va suivre. C’est humain mais terriblement dangereux pour l’avenir de l’humanité. Je m’explique : Combien d’héritiers, bien avant la mort de leurs géniteurs, puisent dans le futur héritage. Ils ne se rendent pas toujours compte que c’est toute une vie qu’il a fallu pour amasser cette petite, (quelquefois très petite) fortune. Mais en fin de carrière, beaucoup d’humains vivent confortablement, même si leurs débuts furent difficiles. Leurs enfants ne se rendent pas toujours compte de cela, Ils voudraient, dans la foulée vivre dans la même opulence que leurs géniteurs en fin de vie. Il y a un côté injuste et immoral dans cette affaire. En vivant dans l’opulence dès le début de sa carrière active, beaucoup de jeunes enfants gâtés courent vers de cruelles désillusions. En gaspillant l’argent de toute une vie, ils manquent de respect envers leurs géniteurs et surtout, ils perdent le goût de l’effort.Dans certains pays, on va même plus loin. Tout jeune en début de carrière, peut obtenir un prêt à très long terme leur permettant, dès le départ, de vivre dans l’opulence avec maison, résidence secondaire, voiture, bateau, etc. Mais ce n’est pas tout. Un monde autrefois plus rural, vivait beaucoup plus près des réalités, avait, comme on dit, les pieds sur terre. Une autre expression illustre parfaitement ce qui se passe aujourd’hui : Nous vivons de plus en plus « Hors sol », loin des réalités, bercés que nous sommes par la douce musique du serpent Kaa « aie confiance » que tout le monde a vu dans le film de 1967, Le livre de la jungle. Ce serpent illustre parfaitement les petits consommateurs que nous sommes, littéralement dévorés par la société de consommation qui nous berce d’illusions pour se remplir les poches et vider les nôtres. Et oui, nous sommes nombreux à ignorer que toutes ces facilités apparentes de la vie ne sont que des illusions magistralement entretenues par l’excessive manipulation publicitaire, médiatique, politique, économique, tous azimuts. Nous commençons à en sentir les effets de plus en plus dévastateurs, dans notre vie de tous les jours, mais aussi, dans le fonctionnement des politiques, des nations et du Monde. Aussi, succomber ainsi à la facilité ne présage rien de bon pour l’avenir. Le nouveau confort intellectuel, moral et physique, associé à un mode de vie destructeur et une alimentation nocive, insensiblement, nous affaiblit. Nous perdons à la fois le goût de l’effort et le respect des valeurs. « Valeur », voilà un mot qui aujourd’hui n’a plus beaucoup de sens. Le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, l'entraide, la réciprocité, la solidarité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'affection et l'amour envers d'autres êtres humains ? Doux Jésus, que ces termes sentent le roussi ! Il semble bien que plus de la moitié de l’humanité les a oublié. Et cela, associé à la perte du goût de l’effort, il me semble qu’il sera bien difficile de construire un monde meilleur.