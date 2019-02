Toute l’offre de garde des crèches du Tampon sur un portail en ligne

Toute l’offre de garde des crèches, micro-crèches et MAM du Tampon regroupée sur un portail internet. La mairie a annoncé la mise en ligne prochaine du "Portail Petite Enfance", dans le cadre d’une convention de partenariat avec la CAF signée le 16 novembre 2018.



Le portail a pour objectif de faciliter les démarches des familles par une pré-inscription unique en ligne et d’optimiser la gestion des places pour les gestionnaires des structures. La commune compte plus de 3 600 enfants de moins de trois ans.



Au travers de la SPL Petite Enfance, 176 places sont assurées dans 4 crèches municipales. 10 micro-crèches privées de 10 places chacune et 14 Maisons d’Assistants Maternelles (MAM) sont également présentes sur le territoire.



"La petite enfance est un enjeu de société. Favoriser l’accueil des très jeunes enfants est un facteur d’attractivité et de dynamisme économique pour notre territoire", a déclaré André Thien Ah Koon. "Nous préparons, grâce au soutien de la CAF et des administrations, le Tampon des 90 000 habitants de 2030".



Pour ce faire, l’édile a annoncé la construction de 4 nouvelles crèches municipales à Trois mares, Bras Creux, 14e km et la Plaine des Cafres pour un montant de 18 millions d’euros. Au total, 240 nouvelles places vont se créer pour 2019-2020.