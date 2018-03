Toute La Réunion placée en vigilance fortes pluies et vigilance crues

En marge de la Forte Tempête Tropicale DUMAZILE, des bandes pluvieuses intéressent toutes les régions de la Réunion.



Cet après-midi et la nuit prochaine, les averses se renforcent sur les régions Ouest et les hauts du Sud, de ce fait, toutes les régions sont plac.es en vigilance fortes pluies.



Ces précipitations sont soutenues et localement orageuses pouvant donner des cumuls significatifs.



Au cours des dernières 24h, il a été relevé: 181mm dans les hauts de Sainte Rose, 171mm à Saint Benoit, 1555mm à Takamaka, 187mm à la Plaine des Palmistes, 143mm à Salazie, 137mm à Commerson, 83mm au Baril, 53mm à Gillot et 15 à 35mm dans l'Ouest.





Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, aggravant encore un peu plus les effets indésirables de ces fortes précipitations.



Cet épisode pluvieux perdure et devrait même s'amplifier la nuit prochaine.



VIGILANCE CRUES



Les précipitations déjà survenues au cours de la nuit et en début de matinée ont entraîné une élévation des niveaux d'eau sur le secteur Est, notamment sur les bassins versants des rivières des Roches et des Marsouins.



les pluies en cours sur le secteur nord ont fait réagir la rivière Saint Denis. les nouvelles précipitations de cet après-midi ont fait réagir le bassin versant de la rivière des Pluies



Augmentation de la vigilance en JAUNE : rivière des Pluies.

Maintien de la vigilance en JAUNE : rivière Saint Denis, rivière des Roches, rivière des Marsouins.



Compte tenu de l'état de saturation des sols, ces bassins versants resteront sensibles aux pluies à venir. Au vu de la dégradation du temps prévue aujourd'hui les cours d'eau des secteurs concernés par la vigilance pluie devraient réagir dans la journée. La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ENSEMBLE DES COURS D'EAU de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.