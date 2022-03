Tout savoir sur le mot à deviner du samedi 5 mars 2022

Le mot à deviner ce samedi 5 mars était : Gratèl.



Le terme gratèl peut avoir plusieurs significations. Ex : N’a in zafèr la pik’ amwin, m’a giny’ la gratèl / Quelque chose m’a piqué, j’ai eu des démangeaisons.



“In gratèl” désigne également un bon à rien. Ex : Ga la in gratèl, y fo pa kont’ si li. / Ce garçon ne vaut rien, on ne peut pas compter sur lui.