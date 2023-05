A la Une ... Tout savoir sur le Rallye national du Sud Sauvage

Le championnat des rallyes de La Réunion démarre le week-end du 20 et 21 mai avec le Rallye national du Sud Sauvage. L'Association du sportive automobile de La Réunion détaille le plateau engagé pour la première course de la saison. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 21:30

Le Rallye National du Sud Sauvage - ADA, manche d’ouverture du Championnat de la Réunion des rallyes comporte 77 engagés en rallye moderne (88,5% du total). A ces concurrents, viennent s’ajouter 10 concurrents engagés dans le cadre du VMRS (11,5%).



Un peu de technique...



En ce qui concerne le rallye moderne, le groupe technique le plus récent (Groupe R) est le mieux représenté avec un total de 32 concurrents (41,55% du moderne). Le groupe N (le moins permissif en préparation) aligne 20 engagés (25,9%) alors que le podium est complété par le groupe F2000 avec 14 concurrents (18,2%).



Deux classes de cylindrée trustent à égalité la plus haute marche du podium. Rally4 et N2présentent chacune 9 engagés. Notez que ces cylindrées sont celles qui servent ou ont servi de support traditionnel des formules de promotion. La deuxième marche est occupée par les classes Rally2 (le sommet de la pyramide technique à la Réunion), le R2 («ancêtres» des Rally4) et N3 (anciennes sportives civiles type Gti des catalogues constructeurs) qui présentent chacune 7 engagés. Le podium est complété par la classe F2/13 qui aligne les "bombinettes" des constructeurs avec 6 unités.



Notez que malgré l’absence de certains, la catégorie reine du Rally2 aligne 7 bolides soit près de 10%du plateau total. 



La compétition reflet des ventes...



10 marques différentes sont engagées et malgré l’absence de certains habitués notre plateau local a plutôt fière allure. Cocorico! Le podium des marques présentes en rallye est 100% français. La marque la plus présente en compétition moderne reste Peugeot avec plus du tiers du plateau local et 29 bolides (37,7%) alors que Citroën présente 19 équipages (24,7%) soit le quart des engagés. Le podium est complété par Renault qui augmente notablement ses bolides par rapport à l’an passé soit 15 voitures au #RSS23 (19,5%).



Le modèle le plus représenté est pour la première fois la Renault Clio dans ses différentes déclinaisons avec 11 véhicules (14,3%) engagés dans 4 classes de cylindrée. Le deuxième type de carrosserie le plus présent est également français avec Peugeot 206 et Peugeot 208: 9 unités chacune. Citroën C2 est bien représentée par 8 bolides dans 5 classes de cylindrée. On retrouve donc peu ou prou la même ventilation en compétition que dans le secteur automobile «civil».



Les féminines dans la course...



4 féminines prendront place dans le baquet de gauche et 12 copilotes féminines auront la tâche d’envoyer les notes. C’est donc un total de 16 féminines (20,8%) qui disputeront la manche d’ouverture de cette saison. On n’est loin de la parité, reste à décider la gente féminine à venir rejoindre la caravane... 2 équipages 100% féminins sont alignés (#29 Partal/Dijoux et #54 Ginet/Aure).



Le VMRS fidèle...



Cette catégorie des Véhicules Moderne de Régularté Sportive introduite par l’ASA Réunion au Tour Auto - Rallye de la Réunion 2021 s’est installé de façon régulière. Ils sont cette fois 10 engagés soit 11,5% du plateau. Certes, de magnifiques bolides surpuissants sont engagés pour le plus grand plaisir des amateurs de belles mécaniques mais d’autres voitures plus «civilisées» sont présentes. Dans cette course de régularité, de constance et de copilotage, les «petites» sont également de la partie et peuvent largement monter sur la plus haute marche comme fréquemment dans le passé récent. Malgré quelques absents qui ont transmis leur mot d’excuse, le plateau est cette fois encore de qualité.

rss23-liste-engages.pdf (244.14 Ko)