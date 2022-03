Tout sauf Macron !

De Saint-Denis à Saint-Pierre, Génération Ecologie La Réunion, n'apporte pas son soutien au président sortant.



Nous avons constaté lors de crises sociales comment elles ont pu être gérées dans la violence : « gilets jaunes, les infirmiers, les pompiers ». Le manque de moyens pour la justice, qui ne parvient pas à juger dans un temps convenable ainsi que notre liberté bafouée depuis quelques années ! La baisse du pouvoir d'achat pour notre population et l'augmentation de la richesse des ultra-riches. Rien du mandat de ce président n'a été en faveur de l'écologie. Il aura inscrit l'inaction climatique pour cette génération.



Après ce constat alarmant de ces cinq dernières années nous avons la possibilité de changer de président. Plusieurs élus le soutiennent à La Réunion malgré une situation très difficile pour un grand nombre d'entre nous. Nous pouvons déjà les remercier car ils soutiennent les annonces déjà prévues « augmentation de la durée du temps de travail, casse du service public, universités payantes ainsi que l’augmentation du coût de la vie pour la population ! » Nous assistons également à une dérive autoritaire de ce gouvernement et cela va continuer comme ça encore si on ne le met pas au placard.

Vous êtes prévenus citoyens, prenez votre destin en main, allez voter et faites voter pour notre intérêt et celui de l'écologie.



Ludovic Sautron

Référent Génération Ecologie La Réunion