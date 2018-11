Tout changer

La grande force des gilets jaunes réunionnais est aussi sa limite. Ce large mouvement citoyen et spontané dans lequel l’ensemble du peuple réunionnais se retrouve force l’admiration.



Mais représenter tout le monde peut conduire à ne représenter personne.



Je soutiens ce mouvement depuis le 1er jour.



Face à la politique injuste et inefficace de casse sociale systématique organisée par le Gouvernement Macron, il est primordial de lutter pour faire entendre haut et fort la voix du peuple.



Politique injuste, car elle fait porter aux plus faibles le poids des cadeaux faits aux plus riches.



Politique inefficace, car à part un objectif strictement comptable, il n’y a aucune vision pour la société française et réunionnaise.



Mon soutien à ce mouvement citoyen est toujours total.



Mais je ne suis pas pleinement satisfait par les 5 revendications de la plate-forme des gilets jaunes.



Chacune de ces demandes méritent une analyse approfondie. Mais ces revendications uniquement économiques me paraissent insuffisantes.



Notre île est à un momentum charnière de son histoire. C’est l’occasion de mettre à plat l’intégralité de notre modèle de société.



Que voulons-nous pour nos enfants ?



Uniquement des mesurettes à court-terme qui seront obsolètes au prochain quinquennat ?



Il est temps de tout mettre sur la table et de refonder notre société. L’heure de la renaissance de la Réunion est venue.



Toutes les problématiques sont liées, aucune ne saurait être solutionnée seule sans une prise en compte des autres.



Emploi, transports, octroi de mer, crise requin, développement des hauts, logement, redistribution équitable des richesses, agriculture, santé publique, transition écologique, mobilité dans l’île et en dehors de l’île, positionnement indo-océanique, éducation, accès aux soins, organisation institutionnelle etc...



Tous les sujets doivent être mis sur la table maintenant, sans tabous, par tous, pour tous.



L’heure des petites mesurettes n’est plus. C’est un véritable big-bang sociétal dont la Réunion a besoin.