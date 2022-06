A la Une . Tout ce qui change en juin 2022

Tickets restaurants, prix des carburants, comptes bancaires, le mois de juin débute avec son lot de nouveautés à découvrir dans cet article. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 06:00

Le prix des carburants



Mauvaise nouvelle pour les usagers de la route,



Le prix de la bouteille de gaz est quant à lui en baisse (-74 cts) et passe à 23,25 €.



A noter que l’aide gouvernementale entrée en vigueur le 1er avril perdure jusqu'au 31 juillet. Elle est d’une valeur de 15 cts par litre de carburant.



Ticket resto : le plafond repasse à 19 €



C’est la fin du plafond de 38 euros pour les tickets resto. Mis en place durant la crise sanitaire pour inciter les Français à aller au restaurant, le coup de pouce du gouvernement aux restaurateurs touchera à sa fin le 30 juin prochain. Après cette échéance, le plafond passera à 19 euros.



Droit au compte bancaire : une procédure simplifiée



À partir du 13 juin, les personnes demandant l'ouverture d'un compte bancaire sans réponse dans les 15 jours suivant leur démarche pourront se tourner immédiatement vers la Banque de France. Celle-ci désignera d'office une banque proche de leur domicile. Cette procédure est ouverte à toute personne résidant en France ou dans un état membre de l'Union européenne, ainsi qu’à tous les Français résidant à l'étranger et aux demandeurs interdits bancaires.



Livret de famille plus inclusif



Ce mois de juin marque également l’arrivée d’une nouvelle version du livret de famille. Plus inclusif, le document prend désormais en compte les nouvelles dispositions concernant la procréation médicalement assistée (PMA), la nouvelle règle du choix du nom, la réforme de l'adoption, l'identité des enfants nés sans vie et l'acte de décès des enfants majeurs, indique le gouvernement.



Les frais de gestion du plan d'épargne retraite (PER) et de l'assurance-vie plus transparents



À partir de ce mercredi 1er juin, les producteurs et distributeurs de ces produits d'épargne devront en afficher les frais sur leur site Internet, en respectant un tableau standard établi dans le cadre d'un accord commun, sous l'égide du ministère de l’Économie.



Ce tableau mis en ligne par chacun des producteurs et distributeurs présente des informations par catégories identiques, afin que les souscripteurs puissent connaître et comparer les droits d'entrée, les frais annuels (en fonction du type de fonds et gestion...), et ponctuels (arbitrage, sortie, transfert vers un autre contrat...).



Officiel, gratuit et mis à jour toutes les semaines, un comparateur des tarifs bancaires (frais de tenue de compte, de virements, de prélèvements, prix des cartes bancaires...) pratiqués par environ 150 établissements de crédit est également disponible en ligne.



Prêts immobiliers plus accessibles pour les anciens malades du cancer



Pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, la loi simplifie les conditions d'emprunt en vue d'une acquisition immobilière pour les anciens malades du cancer et de l’hépatite C. Cinq ans après leur guérison et en l'absence de rechute, ces derniers pourront désormais obtenir un crédit immobilier dans les mêmes conditions que tous les emprunteurs. La loi supprime aussi le questionnaire médical pour les emprunts de moins de 200.000 € et instaure la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur.



Changer son assurance emprunteur à tout moment et sans frais



Pour les prêts contractés à compter d’aujourd’hui, la loi du 28 février 2022 ouvre également la possibilité de résilier et de changer à tout moment d'assurance emprunteur, sans frais. Cette mesure s'appliquera à partir du 1er septembre 2022 pour les contrats en cours.