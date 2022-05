Tout ce qu'il faut savoir sur les Législatives 2022 à La Réunion

Les élections législatives de 2022 ont pour particularité de se dérouler à peine deux mois après les élections présidentielles. Certains élus et électeurs y voient l'opportunité de prendre leur revanche sur le scrutin du mois d'avril.



Un travail important est réalisé par les membres des partis de tous bords pour créer la plus grande coalition dans le but de devenir un contre-pouvoir via l'Assemblée nationale. Suivez toutes les tractations sur Zinfos974.