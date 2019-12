Rubrique sponsorisée Tout ce qu’il faut savoir pour un bon réveillon de la Saint-Sylvestre sur la plage ! Où allez-vous passer le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Si comme de nombreux Réunionnais et touristes vous avez choisi de faire la fête sur la plage de l’Hermitage-les-Bains, voici les informations pratiques à savoir.





Suivez le plan de circulation et les consignes de sécurité

Si vous aussi, vous comptez vous y rendre, merci de respecter le plan de circulation en vigueur pour la Saint-Sylvestre à l’Hermitage.



Ce rendez-vous annuel populaire devrait drainer cette année entre 10 000 et 15 000 personnes selon les estimations. Ainsi, pour assurer la sécurité de la population le soir du 31 décembre, réveillon de la Saint-Sylvestre, un dispositif spécial sera mis en place par la ville de Saint-Paul (au titre de ses pouvoirs de police), en partenariat avec la SPL Tamarun, la police municipale et la gendarmerie. Ce sont près de 120 personnes qui seront mobilisées pour assurer la sécurité des fêtards, organiser la circulation et assurer les premiers secours !Si vous aussi, vous comptez vous y rendre, merci de respecter le plan de circulation en vigueur pour la Saint-Sylvestre à l’Hermitage.





Soyez vigilants quant aux risques liés à la baignade, à la consommation abusive d’alcool et également à la manipulation des feux d’artifices qui peuvent entraîner des blessures graves voire irréversibles.





La nature vous accueille pour un réveillon en plein air… Respectez-la ! Les 28, 30 et 31 décembre vous croiserez certainement des médiateurs du TCO qui se mobilisent également pour vous informer et vous sensibiliser au pique-nique zéro déchet.



Suivez bien les recommandations pour minimiser votre impact sur l’environnement et laisser les lieux propres après votre passage. Il est important de préserver la plage, le sous-bois et le lagon qui sont des milieux naturels sensibles !

Et pour toutes vos bouteilles vides, triez-les bien en les rangeant de côté au fur et à mesure de vos consommations, pour ensuite les apporter dans une borne à verre pour le recyclage.



“Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas”. Alors, évitez tout ce qui est à usage unique et jetable, et privilégiez tout ce qui est réutilisable (vaisselle, déco, …).



À noter que ces consignes sont valables, peu importe le lieu où vous réveillonnez ou pique-niquez.



On peut faire la fête tout en étant responsables et respectueux… Nous comptons sur votre écocitoyenneté !



Belle et heureuse année 2020 !

