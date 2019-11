Toussaint: Les Réunionnais fleurissent les cimetières

Honorer les morts et tous les saints "connus et inconnus" selon l’Eglise catholique.En ce 1er novembre, les cimetières de l’île, préparés pour ce grand jour, connaissent une affluence record. De nombreux Réunionnais viennent en famille fleurir les tombes nettoyées et arrangées de leurs proches décédés.Une tradition qui se perpétue depuis le XIXe siècle. Des chrysanthèmes, rares encore en fleurs en automne sous des latitudes bien plus fraiches que les nôtres, ornent les sépultures. "Fleur d’or" au Japon, le chrysanthème symbolise également le plaisir, le bonheur et l'immortalité. A La Réunion, glaïeuls, reines-marguerite ou encore immortelles se partagent également la scène.Demain, les cimetières ne désempliront pas. Le 2 novembre correspond au jour de prière pour les défunts.