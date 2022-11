Courrier des lecteurs Toussaint 2022... Nos cimetières pieds-noirs d’Algérie versus ceux de partout ailleurs en France..

Par Eric-Hubert Wagner. - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 08:19

…Dont à la Réunion où en familles l’on ira, nombreux, ce 1er novembre fleurir les tombes entretenues des chers disparus. Par tradition, par piété filiale. Nos cimetières de l’île seront alors éclatants de couleurs, leurs allées vivantes, la joie aux cœurs de chacun d’honorer ainsi les siens, de générations en générations, animés seront les abords de ces lieux de repos éternels.



Mais pour nous Français d’Algérie, Pieds-Noirs, il n’en sera tristement rien. Rien de tels moments de retrouvailles aux cimetières familiaux en terre natale algérienne. Comme il était pour nous là-bas, endimanchés, également de traditions, de piétés filiales. La guerre, l’exode, l’exil sont passés par là avec leurs cortèges de souffrances, puis le déracinement, cet arrachement violent, puis ce « grand déplacement » sans retour possible.

Et le temps, passé si rapidement, a réduit notre petit peuple bigarré des natifs, vieilli trop vite, comme « peau de chagrin » selon l’expression consacrée. « Chagrin » étant en l’état parfaitement approprié et la transmission mémorielle s’avérant dans toutes ces conditions très difficile à se faire.



Les Pieds-Noirs contraints sous la terreur (« la valise ou le cercueil » n’était pas qu’un slogan du FLN pour nous faire partir mais bien une réalité concrète mortelle que des milliers des nôtres subirent) de quitter en 1962 leur terre pays abandonnèrent TOUT de ce qui constituait leur vie d’alors de générations en générations. Dont bien sûr les tombes de leurs morts, impossibles à emporter dans leurs maigres bagages, dans une ambiance dantesque de fin du monde et d’une désorganisation d’Etat indigne de la France…ne restaient alors de leurs chers disparus restés en leur terre algérienne que quelques photos ramasser à la va vite pour se souvenir.



Puis les douleurs du passé toujours présentes, des cicatrices non refermées régulièrement ravivées, le temps s’écoulant avec sa cohorte d’obligations pour refaire surface là où ils se réancrèrent, l’adversité sans cesse réaffirmée à affronter, les devoirs familiaux à remplir… empêchèrent l’extrême majorité d’entre nous de retourner sur ces tombes laissées derrière soi il y a 60 ans, pour les honorer. Mais pas seulement cela. Parce qu’assister au spectacle de cimetières ayant disparu car rasés sans autres formes de procès, de préventions, de précautions, de respect, pour y trouver en lieux et places des immeubles est une douleur profonde, indicible, n’incitant pas au déplacement.



Ne retrouver de nos 600 cimetières laissés 1962 (et leurs centaines de milliers de tombes) - que la France et le nouvel Etat algérien avaient la responsabilité, l’engagement, le devoir, d’entretenir, de protéger, de sauvegarder – qu’environ 80 en 2022 n’encourage guère aux retours occasionnels vers la terre natale… Ce qui éclaire d’autant la responsabilité engagée des acteurs en question et son assumation (traduction : leurs reniements) !



Pour autant depuis les années 80 nous sommes des milliers de Pieds-Noirs à faire malgré tout, parfois en famille et à des fins de renouements, le chemin à l’envers avec des sentiments très divers, contrastés, ambivalents, en creux, en bosses, en joies, en larmes, rythmés par des accueils chaleureux sincères, voire fraternels à souligner. Et donc y faire in situ le constat de la dégradation majeure, croissante, de nos cimetières restants pour qui a la chance de retrouver le sien... Je le sais car je suis de ces « voyageurs » là.



Ce d’autant que parmi ces 80 « survivants » seuls 20% sont en relatif bon état. Le plus souvent grâce à l’action constructive concertée sur place d’associations pieds-noires de natifs de ces villes, villages. Un parfait contre-exemple de l’état général déplorable de nos cimetières, celui de Saint-Eugène qui est la vitrine officielle d’Alger au pied de la Basilique Notre Dame d’Afrique. Celui où se rendent en délégations, se donnant ainsi bonne conscience, nos présidents, nos ministres, nos huiles de passage en Algérie.



Ainsi donc – ce qui, quoiqu’il en soit, est tant mieux pour notre mémoire collective – celui-ci est entretenu, repeint, refait à « neuf ». Il est d’ailleurs à lui seul un livre d’Histoire à ciel bleu ouvert. Quant aux 80% autres restants de ces 80 cimetières « survivants », ils sont avec des hauts, rares, et des très bas, dans un état tel que pour aperçu les photos assez récentes jointes de tombes dans mon cimetière familial à Bône/Annaba ! Outrageant, révoltant. « Appréciez »… Or ce cimetière se trouve à 200 mètre des fenêtres du consulat de France à Annaba, de son Consul…C’est peu dire de la notion de…« responsabilités » ! La Mairie (APC) de la ville est, elle, toute proche aussi… Au passage, sachez que la France, si généreuse par ailleurs à coups de milliards qu’elle n’a plus, a consacré en 2022 pour l’entretien de dizaines de nos cimetières français encore « debout » de l’Est algérien, un budget octroyé aux services du Consulat à Annaba de….14 000€ !!! Oui, vous avez bien lu : 14 000 honteux euros. Pitoyable. Indigne.



Or ceux qui y « reposent » sont des Français - parfois « Morts pour la France » - qui n’ont pas démérités pour une patrie pourtant si oublieuse, si amère patrie. Quant aux responsabilités des coupables de ces outrages faits aux caveaux de nos défunts, à leurs cercueils, à leurs restes mortels, ces saccageurs auront un jour à rendre des comptes…divins. Encore « un petit effort » profanateurs patentés, car de la sorte il ne restera un jour plus rien ou presque de la trace de nos ancrages sur cette terre de rencontres. Les sectaires pourront alors ainsi affirmer (ils le font déjà) que nous n’y avons jamais existé, ensemencé, construit…



Ce 1er novembre 2022 les exilés que nous sommes fleuriront les stèles de la mémoire, mettront des bougies à leurs fenêtres, devant les portraits de leurs chers disparus, puis iront sur les tombes de leurs aînés inhumés en terre de non – naissance mais dont les plaques rappellent leurs villes d’origine en Algérie alors française. Car tous savent que « le vrai tombeau des morts est dans le cœur des vivants » (Jean Cocteau). Parce que si nous avons le cœur lourd chaque 1er novembre, peut-être un peu plus à chaque fois car viendra le temps du « dernier des Mohicans », nous avons la mémoire longue, épaisse, et le souvenir toujours vivace que nous tentons de transmettre aux générations montantes.



Pour ce qui en est des Pieds-Noirs de la Réunion et de leurs descendants nombreux ici, peut-être renoueront- ils en 2023 avec ce que nous avions initié au début des années 90 lorsque jeune trentenaire j’avais avec des aînés fondé l’Association des Pieds-Noirs de l’Océan Indien et de leurs Amis - Salam OI, un lancer de fleurs à la mer depuis le Barachois à Saint-Denis en mémoire des nôtres en leur terre algérienne ?



Beaucoup nous ont quitté depuis 1990 qui de là Haut nous y encouragent. Je ne les oublie pas. En attendant ce 1er novembre 2022 nous répondrons tous dans nos demeures à l’appel à nous souvenir. IN MEMORIAM. Pour ce qui m’en concerne depuis quelques années je fais fleurir une des tombes (plusieurs fois ouverte) de mes aïeux à Bône, ma ville natale. Le relais se passe bien de mains en mains.



En effet nombre d’Algériens considérant à raison que ce patrimoine nous est commun, que cette Histoire est aussi la leur, agissent avec les faibles moyens à leurs dispositions pour tenter de sauver, à nos côtés, ce qui peut l’être, sauvegarder, entretenir, embellir. Qu’ils en soient infiniment remerciés. Je connais quelques-uns de ces justes qui participent, avec ceux d’entre nous s’y investissant également, à bâtir ces indispensables passerelles pour le présent, pour l’avenir de nos rives méditerranéennes. Je souhaite au peuple réunionnais que je remercie de nous avoir si bien accueilli et adopté depuis 1962, un beau 1er novembre de Toussaint.



Eric - Hubert Wagner

Pieds-Noirs de la 5ème génération