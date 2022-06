Communiqué Tous unis pour vaincre Verneuil : Journée d'actions de sensibilisation à Bras-Panon ce samedi

Une journée d'actions de sensibilisation à la maladie de Verneuil qui se déroulera ce samedi 18 juin de 9H à 16H sur la Place Michel Debré, Bras-Panon, notamment avec le Village Santé.

Jeudi 16 mai, s’est déroulée une conférence de presse pour annoncer les actions de solidarité mis en place à Bras-Panon à l'occasion de l'événement Juin Violet porté par l'AFRH et présenter le temps fort qui se tiendra ce samedi 18 juin de 9H à 16H sur la place Michel Debré.

L’occasion pour le Maire de rappeler le soutien de son équipe municipale en faveur des personnes touchées par un handicap ou une maladie. Et pour Marie-France Bru-Daprès, présidente de l’Association Française pour la Recherche sur l’Hidrosadénite (AFRH) d’insister sur l’importance d’informer le plus grand nombre afin de faciliter le dépistage et la prise en charge des Réunionnais. Ainsi pour sensibiliser à la maladie de Verneuil, un village de Santé sera installé et accueillera :

- Des dépistages gratuits de la glycémie et de la maladie de Verneuil par l’AFRH - Des stands d’informations et de soutien des associations partenaires sur l’Autisme, le Syndrome de Dunnigam ainsi que d’autres associations dédiées à la santé et au bien-être - Flashmob à 15H à laquelle vous êtes conviés. La seule consigne : Porter si possible quelque chose de violet ! Une journée en présence de la marraine de l'événement, Gaëlle Hoarau, présidente de l'association Vaincre DUNNIGAM, une maladie rare qui touche particulièrement les Réunionnais.

Et co-organisée par l'AFRH, la Ville de Bras-Panon, le CCAS et ADP.